‘Son akşam yemeği’ filmini gaziler izledi

Son Akşam Yemeği filminin ilk özel gösterimi, bu topraklar için canını ortaya koyan şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz için düzenlendi. Bu anlamlı buluşma, Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün iş birliğiyle "100 Yılın Genç 100'ü ile Sinemada Cumhuriyet" etkinliği çerçevesinde yapıldı.Günümüzden bir asır önce Cumhuriyetimizin ilan edilmesine 24 saat kala yaşananları beyazperdeye taşıyan filmde Engin Şenkan, Azra Aksu, Onur Tuna, Pelin Akil, Necip Memili, Aslı Tandoğan, Cemal Hünal, Yasemin Baştan, Mustafa Kırantepe, Nehir Gökdemir, Tuba Daştan rol alıyor.