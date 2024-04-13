Son Dakika: Roberto Cavalli 83 yaşında hayatını kaybetti!

Son Dakika: İtalya merkezli haber ajansı ANSA, dünyaca ünlü modacı Roberto Cavalli ile ilgili üzücü haberi aktardı. Roberto Cavalli bugün hayata gözlerini yumdu.
BİR SÜREDİR HASTALIKLA MÜCADELE EDİYORDU
Bir süredir hastalıkla mücadele eden Roberto Cavalli'nin Floransa'daki evinde hayatını kaybettiği belirtildi.
ROBERTO CAVALLİ KİMDİR?
Roberto Cavalli (15 Kasım 1940 – 12 Nisan 2024), İtalyan moda tasarımcısıdır. Kotlara yaptığı detaylı egzotik baskılarla bilinmektedir. Moda tasarımcısı Daniele Cavalli'nin (d. 1986) babasıdır.
HAYATI
Roberto Cavalli Floransa, Toskana'da doğdu. Babası Giuseppe Rossi, Macchiaioli Hareketi'nin bir üyesiydi ve çalışmaları Uffizi Galerisi'nde sergilenmekteydi. Cavalli sanat enstitüsüne girmeye karar verdi ve tekstil baskısı üzerine odaklandı.