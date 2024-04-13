Son Dakika: Roberto Cavalli 83 yaşında hayatını kaybetti!

HAYATI

Roberto Cavalli Floransa, Toskana'da doğdu. Babası Giuseppe Rossi, Macchiaioli Hareketi'nin bir üyesiydi ve çalışmaları Uffizi Galerisi'nde sergilenmekteydi. Cavalli sanat enstitüsüne girmeye karar verdi ve tekstil baskısı üzerine odaklandı.