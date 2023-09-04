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Giriş Tarihi: 4.9.2023 20:07 Son Güncelleme: 4.9.2023 20:34

Son Dakika: Ünlü sanatçı Sümer Ezgü trafik kazası geçirdi! İşte Sümer Ezgü’nün son sağlık durumu!

Son Dakika: Ünlü sanatçı Sümer Ezgü’den üzen haber bugün akşam saatlerinde geldi. Sanatçı Sümer Ezgü, Antalya'nın Korkuteli ilçesi yakınlarında trafik kazası geçirdi. Seyir halindeki cipin kontrolden çıkarak devrildiği kazada sürücü Ezgü ile araçta bulunan ailesi şans eseri hafif sıyrıklarla kurtuldu.

Son Dakika: Ünlü sanatçı Sümer Ezgü trafik kazası geçirdi! İşte Sümer Ezgü’nün son sağlık durumu!

Son Dakika: Sanatçı Sümer Ezgü, Antalya'nın Korkuteli ilçesi yakınlarında trafik kazası geçirdi. Seyir halindeki cipin kontrolden çıkarak devrildiği kazada sürücü Ezgü ile araçta bulunan ailesi şans eseri hafif sıyrıklarla kurtuldu.

KONTROLDEN ÇIKTI

Kaza, öğle saatlerinde Korkuteli ilçesi yakınlarında meydana geldi. Türk Halk Müziği sanatçısı Sümer Ezgü, cip ve ona bağlı olan karavanla seyir halindeyken Korkuteli'ye yaklaştığı sırada kontrolden çıktı.

YARA ALMADAN ATLATTI

Sümer Ezgü ve ailesinin içinde bulunduğu cip ve karavan yola devrildi. Ezgü ve ailesi, kazayı yara almadan atlattı.

'HİÇBİRİMİZ YARALANMADIK'

Sümer Ezgü, kazanın ilçeye gelmeden önce, yokuş aşağı yolda ilerlerken meydana geldiğini söyledi.

"HİÇBİRİMİZDE SIKINTI YOK"

Ezgü, "Öğle saatlerinde Antalya'dan yola çıktık. Eşim ve çocuklar da araçtaydı. Yokuş aşağı inerken hızım 70-80 kilometre civarındaydı. Bir anda araç yalpalamaya başladı. Biraz gaza bastım ama toparlamadı ve yola devrildik. Hiçbirimizde sıkıntı yok. Yaralanmadan araçtan çıktık" dedi.

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Son Dakika: Ünlü sanatçı Sümer Ezgü trafik kazası geçirdi! İşte Sümer Ezgü’nün son sağlık durumu!
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