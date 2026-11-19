Sevilen yarışma programı 'Var Mısın Yok Musun'un 48'inci bölümü, Esra Erol
'un sunumuyla önceki akşam atv
'de izleyici ile buluştu. Bölümün yarışmacısı Rizeli Hande Aselbelis Şentepe oldu. 25 yaşındaki Hande, kazanacağı parayla her zaman kendisine destek olan babasına yeni bir araba almayı hedefledi. 17 numaralı kutuyla yarışan Hande, ilk turda mavi ve sarı kutuların açılmasıyla büyük mutluluk yaşadı. Altıncı turda bankanın teklifi 255 bin TL oldu. Açtırdığı kutular açıldıktan sonra morali bozulsa bile bu teklifi reddetti. Son turda Hande bankanın 425 bin TL'lik teklifini kabul etti. Ancak kendi kutusundan 1 milyon lira çıktı. Hande, yarışmaya buruk bir şekilde veda etti.