‘Sosyal medya çok toksik insanlığımızı kaybettik’

SUSSEX Düşesi Meghan Markle, ABD'nin Teksas eyaletindeki Austin'de düzenlenen bir festival çerçevesinde Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yapılan bir panelde konuşmacı oldu. 42 yaşındaki eski aktrisin gündeminde sosyal medya vardı. Suits dizisiyle ün kazanan Markle, şu ifadeleri kullandı: "Sosyal medyada çok fazla toksiklik var. En rahatsız olduğum şey, kadınların diğer kadınlara ne kadar çok nefret kustuğu. Bunu anlayamıyorum. Bir kadın hakkında berbat bir şey okuduysan bunu niye arkadaşlarınla paylaşıyorsun? O sizin arkadaşınız, anneniz ya da kızınız olsa böyle yapmazdınız. Şu anda kayıp parça bu: İnsanlığımızı kaybettik ve bu durum değişmeli." Prens Harry'yle birlikte ABD'ye taşınan Markle, çocuklarına hamileyken 'istismar ve zorbalıktan' payını aldığını da söyledi. İnsanların ne kadar zalim olabileceğini o dönemde anladığını ve artık kendisini bu yorumlardan uzak tuttuğunu belirtti.