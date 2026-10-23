Sosyetede 50 bin dolarlık çanta savaşı! Koleksiyonuna servet katmak için cemiyeti karıştıran o isim kim?

Alan kişinin sosyeteden bir kadın olduğunu ve onlarca lüks çantasının bulunduğunu öğrendim.

Bizim sosyetede pahalı çanta koleksiyonu olan bir elin parmaklarını geçmediği için kimlerin olabileceğini tahmin ediyorum ama henüz hangisi olduğunu öğrenemedim ama çok yakında öğrenirim, merak etmeyin.