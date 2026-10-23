Haberler Günaydın Haberleri Sosyetede 50 bin dolarlık çanta savaşı! Koleksiyonuna servet katmak için cemiyeti karıştıran o isim kim?
Giriş Tarihi: 23.10.2026 08:11 Son Güncelleme: 23.10.2026 08:37

Sosyetede 50 bin dolarlık çanta savaşı! Koleksiyonuna servet katmak için cemiyeti karıştıran o isim kim?

Sosyete kulislerini yerinden sallayan 50 bin dolarlık o akılalmaz deve kuşu derisi lüks çantayı hangi ünlü ismin kapattığını, Bülent Cankurt adım adım iz sürerek köşesine taşıdı! İşte cemiyet hayatını birbirine katan o alışveriş...

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
BÜLENT CANKURT BÜLENT CANKURT Günaydın
Sosyetede 50 bin dolarlık çanta savaşı! Koleksiyonuna servet katmak için cemiyeti karıştıran o isim kim?
  • ABONE OL

Sosyetenin ünlü isimleri, lüks çantalara yaptıkları fahiş harcamalarla biliniyor. Şıklıkla birlikte çantalarda pahalılık yarışı da almış başını gidiyor.

Cemiyet hayatı ise son günlerde 50 bin dolara satıldığı söylenen deve kuşu derisinden yapılmış lüks çantayı kimin aldığını merak ediyor.

Herkes bunu konuşuyor! Ben de satış yapan kişinin öve öve bitiremediği deve kuşu derisinden yapılan çantayı kimin aldığını araştırmaya başladım.

Alan kişinin sosyeteden bir kadın olduğunu ve onlarca lüks çantasının bulunduğunu öğrendim.

Bizim sosyetede pahalı çanta koleksiyonu olan bir elin parmaklarını geçmediği için kimlerin olabileceğini tahmin ediyorum ama henüz hangisi olduğunu öğrenemedim ama çok yakında öğrenirim, merak etmeyin.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sosyetenin bu dudak uçuklatan çanta yarışı, lüks tüketimin sınırlarını ne kadar zorlayabileceğinin en çarpıcı kanıtı olmaya devam ediyor. 50 bin dolarlık bir servetin sadece bir aksesuara yatırılması, cemiyet hayatındaki güç ve statü gösterişinin geldiği son noktayı gözler önüne seriyor.

Şimdilik kapalı kapılar ardında fısıltıyla konuşulan bu gizemli alışverişin kahramanı, devasa lüks tutkusuyla tüm dikkatleri çoktan üzerine çekmeyi başardı. Bülent Cankurt'un titiz araştırması sonuçlanıp o meşhur isim ifşa olduğunda, cemiyet hayatında yer yerinden oynayacağı kesin.

Bakalım bu eşsiz deve kuşu derisi çanta, hangi ünlü koleksiyonerin kolunda ilk kez objektiflere takılacak ve magazin dünyasının yeni gündemi olacak.

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Sosyetede 50 bin dolarlık çanta savaşı! Koleksiyonuna servet katmak için cemiyeti karıştıran o isim kim?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA