Sosyetede 50 bin dolarlık çanta savaşı! Koleksiyonuna servet katmak için cemiyeti karıştıran o isim kim?

Sosyetenin ünlü isimleri, lüks çantalara yaptıkları fahiş harcamalarla biliniyor. Şıklıkla birlikte çantalarda pahalılık yarışı da almış başını gidiyor.
Cemiyet hayatı ise son günlerde 50 bin dolara satıldığı söylenen deve kuşu derisinden yapılmış lüks çantayı kimin aldığını merak ediyor.
Herkes bunu konuşuyor! Ben de satış yapan kişinin öve öve bitiremediği deve kuşu derisinden yapılan çantayı kimin aldığını araştırmaya başladım.
Sosyetenin bu dudak uçuklatan çanta yarışı, lüks tüketimin sınırlarını ne kadar zorlayabileceğinin en çarpıcı kanıtı olmaya devam ediyor. 50 bin dolarlık bir servetin sadece bir aksesuara yatırılması, cemiyet hayatındaki güç ve statü gösterişinin geldiği son noktayı gözler önüne seriyor.
Şimdilik kapalı kapılar ardında fısıltıyla konuşulan bu gizemli alışverişin kahramanı, devasa lüks tutkusuyla tüm dikkatleri çoktan üzerine çekmeyi başardı. Bülent Cankurt'un titiz araştırması sonuçlanıp o meşhur isim ifşa olduğunda, cemiyet hayatında yer yerinden oynayacağı kesin.