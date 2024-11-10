‘Stadyum konseri ayrı bir heyecan’

Semicenk, geçtiğimiz akşam Bostancı'da sahne aldı. Biletleri kısa sürede tükenen konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen sanatçı, "Geçtiğimiz ay Harbiye'de konser verdiniz. Bu akşam Bostancı'dasınız. Önümüzdeki ayda büyük bir spor merkezinde konser vereceksiniz. Neler söyleyeceksiniz?" sorusuna, "Mutluyum, gururluyum. İlk stadyum konserim olacağı için üzerimde ayrı bir heyecan var" diye yanıt verdi. Röportaj sonrası sahneye çıkan Semicenk, hayranlarının ezbere bildiği sevilen şarkılarını gece boyunca onlarla beraber seslendirdi.