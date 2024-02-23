‘Star olma derdini hiç taşımadım’

'GÜL Beyaz Gül', 'Ben Tabii ki' ve 'Hicran' gibi efsane şarkıların yorumcusu Ümit Sayın, Özgür Aras'ın Harbiye'deki kulübünde konuklarını ağırladı. Dostları ile dünden bugüne hit olmuş şarkılarını söyleyen Sayın, "Star olmak derdini hiç taşımadım çok şükür. Güzel ve uzun soluklu dinlenebilir eserler yaratmak bana daha çekici ve anlamlı geldi. Ben bunun delisi oldum" diye konuştu. Sayın "Hayatta sahip olamadığınız ne var?" sorusuna ise "Kanatlar... Başka hiçbir şeye sahip olmayı bu kadar çok istemezdim. Bir kuş gibi uçabilmek muhteşem olurdu" cevabını verdi.