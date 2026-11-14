Star Wars müzayedesinde tarihe geçen gün! Milyonlarca dolarlık dev satış tüm rekorları altüst etti...

Heritage Auctions tarafından gerçekleştirilen ve iki oturumda toplamda yaklaşık 8 milyon dolarlık satış hacmine ulaşan Ultimate Star Wars Auction, franchise tarihinin en başarılı bağımsız müzayedesi olarak kayıtlara geçti.
İKİ FİLMİN EFSANESİ
Vader'ın orijinal kılıcı, serinin en unutulmaz sahnelerinden biri olan The Empire Strikes Back filmindeki efsanevi Cloud City yüzleşmesinde ve Vader'ın kimliğinin ortaya çıktığı dönüm noktasında kullanıldı. Aynı zamanda Return of the Jedi filminde de boy gösteren bu silah, orijinal üçlemenin en kritik iki yapımını birbirine bağlıyor.
Heritage İcra Başkan Yardımcısı Joe Maddalena, iki dünya rekorunun aynı günde kırılmasının Star Wars tarihi için olağanüstü bir kutlama olduğunu belirtti.
HANGİ REKORLARI GERİDE BIRAKTI?
Darth Vader'ın ışın kılıcı 4.875.000 dolar fiyatla satıldı. Bu rakam, Tom Jung'un A New Hope için hazırladığı orijinal poster tablosunun 3.875.000 dolarlık eski rekorunu tam 1 milyon dolar farkla geride bıraktı.
Eser, Luke Skywalker'ın ışın kılıcı ve kopmuş el efekt riginin Temmuz 2026'da ulaştığı 3.750.000 dolarlık ekran kullanımı rekorunu da tahtından etti.
Heritage Auctions artık bir Star Wars koleksiyon ürünü, ekran kullanımlı prop, orijinal sanat eseri ve çekim miniatürü alanlarında dünya açık artırma rekorlarını elinde tutuyor.
YALNIZCA KILIÇ DEĞİL, DEVASA BİR KOLEKSİYON SERGİLENDİ
Oturumlar, I. Episode'dan IX. Episode'a kadar sinema serisinin yanı sıra dizi ve yan filmleri kapsayan çok geniş bir materyal grubunu bir araya getirdi. Vader'ın kılıcının başrolü oynadığı müzayedede; aralarında en ünlü Jedi ve Sith'lere ait 28 ek ışın kılıcının bulunduğu, şimdiye kadar halka açık müzayedede bir araya getirilen en geniş ışın kılıcı koleksiyonu sergilendi.
Etkinlikte ayrıca ekran kullanımlı proplar, orijinal konsept çizimleri, imzalı film posterleri, nostaljik Kenner aksiyon figürleri ve 1977 Topps Star Wars serisinin eksiksiz 330 kartlık ultra yüksek dereceli seti de alıcılarla buluştu.