Star Wars müzayedesinde tarihe geçen gün! Milyonlarca dolarlık dev satış tüm rekorları altüst etti...

YALNIZCA KILIÇ DEĞİL, DEVASA BİR KOLEKSİYON SERGİLENDİ

Oturumlar, I. Episode'dan IX. Episode'a kadar sinema serisinin yanı sıra dizi ve yan filmleri kapsayan çok geniş bir materyal grubunu bir araya getirdi. Vader'ın kılıcının başrolü oynadığı müzayedede; aralarında en ünlü Jedi ve Sith'lere ait 28 ek ışın kılıcının bulunduğu, şimdiye kadar halka açık müzayedede bir araya getirilen en geniş ışın kılıcı koleksiyonu sergilendi.