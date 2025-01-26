‘Stresli olduğumda Harry Potter izlerim’

Atiye, 1,5 yıl aradan sonra yayımladığı yeni teklisi 'Anlayana' ile bir radyo programına katıldı. Geçtiğimiz günlerde üçüncü kız çocuğu Rumi'yi dünyaya getiren Atiye, stresli olduğu zamanlarda çikolata yemeyi ve Harry Potter izlemeyi çok sevdiğini söyledi. Atiye, dans etmenin de kendisine iyi geldiğini açıkladı. Yayında "Çok kıskandığın bir şarkı oldu mu?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi: "Kenan Doğulu'nun, İskender Paydaş'ın Zamansız Şarkılar albümündeki 'Doktor' şarkısı. Demosunu dinlediğimde bayıldım."