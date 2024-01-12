Suç örgütüne 4. operasyon

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 2020 yılında gelen ihbarlar üzerine soruşturma başlattı. İstanbul'da "Gümrükten hacizli otomobil getirerek yarı fiyata satıyoruz" yalanıyla birçok kişiyi dolandıran E.K'nin liderliğini yaptığı çete, polis ekiplerince düzenlenen baskınla çökertildi. Çetenin devamı olduğu iddia edilen O.A'nın liderlik ettiği şebeke takibe alındı. Şüphelilerin, devlet kurumlarından ihale yoluyla sözde ucuza araç alıp, ağlarına düşürdükleri kişilere ucuz araç satışı yaparak güven kazandıkları, bu yöntemle araç talepleri alarak para topladıkları tespit edildi. Bu operasyonda 5 kişi tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, O.A, müştekileri lüks restoranlarda yemeğe çağırarak sözde satışını yapacağı araçların tanıtımını yaptı. Bu tanıtımlarda da Bahar ve Nihal Candan kardeşleri kullandı.Soruşturmaya yönelik devam eden çalışmalarda O.A'nın daha önceden de tutuklandığı öğrenildi. Kasım ayında yapılan operasyonda ise Bahar ve Nihal Candan kardeşler bu örgütün elde ettiği iddia edilen dolandırıcılık paralarını aklamak suçundan gözaltına alındılar ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri 2024'e girildiğinde de bu çeteye yönelik operasyonlarına devam etti. Yapılan çalışmalarda çete ile bağlantılı olduğu değerlendirilen şüpheliler gözaltına aldı. Önceki gün adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.