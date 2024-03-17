Suikast karşılığı bayilik teklif etmişler

Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlarından tutuklanarak gündem olan Engin ve Dilan Polat çifti hakkında, şarkıcı Banu Parlak'ın güzellik merkezine düzenlenen silahlı saldırının azmettiricisi oldukları gerekçesiyle yürütülen soruşturma tamamlandı.Engin Polat, Dilan Polat, Sezgin Polat'ın 'Birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit', 'Mala zarar verme' suçlarından 2 yıl 4 aydan 8 yıla kadar hapis cezası talep edildi. GÜNAYDIN o iddianameye ilişkin yeni detaylara ulaştı... Soruşturma kapsamında tanık olarak dinlenen Halil İbrahim Kalkan; Sezgin Polat'ın, Banu Parlak'ı vurması karşılığında kendisine Dilan Polat Güzellik Merkezi Bayiliği teklifi yaptığını söyleyerek şunları söyledi: "2017 yılında Sezgin Polat'a 500 Bin TL borç vermiştim.Bu parayı geri alamadım. 2023 yılı başlarında Sezgin Polat, oğlu Engin Polat ve gelini Dilan Polat'a ait güzellik merkezlerinin bir bayiliğini borca mahsuben bana vereceğini ancak kendilerine ticari hayatta zorluk çıkartan Banu Parlak ismi şahsın vurulması gerektiğini, Banu Parlak'ı vurmam halinde 2 Milyon TL değerindeki bayiliği bana karşılıksız vereceğini söyledi. Bu teklifi kabul etmedim. Paramı istemeye devam edince de bu şahıslar beni ayağımdan vurdu. Yaralanmama ilişkin gerekli müracaatlarda bulundum.Vurulduktan sonra Banu Parlak bana sosyal medyadan ulaştı. Dilan Polat ve Engin Polat'tan şikayetçi olacağını belirterek 'Bana şahitlik eder misin?' diye sordu. 'Şahitlik yaparım' dedim. Ancak Banu Parlak bu konuyu basına yansıtarak, beni de gazeteciler ile muhatap etti. Normal şartlarda Banu'yu tanımam. Bu zamana kadar bir ilişkim olmadı. İşyerinin kurşunlandığını sosyal medyadan öğrendim. Arayıp 'geçmiş olsun' dedim. Kimin yaptığına dair bir fikrim yok." Şüpheli Engin Polat ise Kalkan'ın bu iddialarını yalanladı.