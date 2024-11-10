‘Sultan’ 46 yıl sonra Özbekistan’da!

Türksinemasının Sultan'ı Türkan Şoray, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün desteği ile düzenlenen 'Özbekistan Türk Filmleri Haftası'nın onur konuğu oldu... 46 yıl aradan sonra Taşkent'e giden Şoray, hem havalimanında hem de etkinliğin gala gecesinde sevgi seli ile karşılandı.Törende konuşan Sinema Genel Müdürü Birol Güven ise ortak filmler yapmanın çok değerli olduğuna vurgu yaparak, Türkiye'de de Özbek Filmleri Haftası yapmak için görüşmelere başladıklarını belirtti. Güven ''Sinema, dünyada kitlelere ulaşan tek sanat dalı. Sadece Özbekistan'da değil; tüm gönül coğrafyamızda, tüm Türk devletlerinde sinema aracılığı ile birbirimize daha fazla yakınlaşacağız" dedi.