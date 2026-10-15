Süperstar’dan süper klip!

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Şarkıcı Ajda Pekkan yeni şarkısı 'Şahsen Ben'in klibini yayınladı. Uzun süren sessizliğini söz ve müziği Tamer Gürsoy'a, düzenlemesi Volga Tamöz'e ait olan şarkıyla bozan Pekkan benzersiz yorumuyla beğeni topladı. Şarkıyı ilk olarak Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde seslendirerek dinleyicileriyle buluşturan Süperstar, konserin coşkulu atmosferine ait görüntülerden oluşan klibi ile sevenlerine sürpriz yaptı. Klibin açılış sahnesinde de yapay zeka teknolojisi kullanıldı.