Süreyya Yalçın’a kalan 1.6 milyar $’lık miras uçtu mu?

Süreyya Yalçın, servetini yurt dışına taşıdığına dair iddialara tepki gösterdi: "Hangi çağdayız, uçakla para taşımak da nedir? Ne ortalarda konuşulduğu gibi 1.6 milyar dolarlık servetim var, ne de gizli bir yolla yurt dışına para çıkardım…20 gündür eşimle beraber Antalya'da tatildeyiz. Böyle bir para transferi yapılmadı. Bu tamamen hayal ürünü bir dedikodu. Büyük şaşkınlık içindeyim!"Yalçın sözlerine şöyle devam etti: "Mahkemece elimize tutuşturulan peşin ya da nakit bir para yok ki bunu taşıyalım.Zaten telaffuz edilen o miktardaki bir parayı bankadan çekip yurt dışına taşımak da kanunen mümkün değil." Yalçın'ın babası Faruk Yalçın, dünyanın en zenginleri listesinde yer alıyordu. 'NATO Müteahhidi' olarak tanınan baba Yalçın, 2008'de hayatını kaybedince geriye 5 milyar dolarlık bir miras bırakmıştı.