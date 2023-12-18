Süreyya Yalçın’a dillere destan doğum günü

Ozan Baran, önceki akşam eşi Süreyya Yalçın'a dillere destan bir doğum günü organize etti. Yaş gününü her yıl Miami'de kutlayan sosyetik güzel bu yıl, yeni yaşına Bodrum'da bir otelde girdi. Üç gün üç gece süren görkemli doğum günü partisine 40 kişi katıldı.Geceye katılanlar arasında Süreyya Yalçın'ın annesi Ülkü Yalçın başta olma üzere Tuğba Özerk, Nedim Bilimler, Cemal-Şenay Yarar, Emrah Merve Kalan, Hasan- Deniz Uzunhasan, Can Yalçın, Nihan Coşkundere, Cem Tuçel ve Gözde Uslu da vardı. Siyah kıyafetiyle göz kamaştıran Yalçın, dört katlı pastasını eşi Ozan Baran ile birlikte kesti. Gece, özel şovlarıyla da herkesi büyüledi.