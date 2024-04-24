‘Sürprizi Demet’ten gizlemek zor olmadı’

Demet Akalın, önceki gece Etiler'de doğum gününü kutladı. Okan Kurt'un eşi için bir mekanı kapattığı gecede Akalın, 52. yaşına en yakın arkadaşlarıyla girdi. 40 kişilik doğum günü partisinde Erkal Sonel de sahne aldı. Okan Kurt'un özel daveti üzerine gelen Sonel, sahnede en sevilen şarkılarını seslendirdi.Çıkışta soruları yanıtlayan çiftten Okan Kurt, "Demet'ten sürpriz partiyi gizlemek çok zor olmadı" diyerek güldü. Akalın ise "Şimdilerde çok yoğunuz. Albüm de çıktı. İş arkadaşlarım ve yakın arkadaşlarım ile beraber güzel bir gece planlanmış. Mutlu oldum" dedi.