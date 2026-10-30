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Giriş Tarihi: 30.10.2026 11:36 Son Güncelleme: 30.10.2026 13:48

Survivor Nefise Karatay'a büyük nazar! "Bir bu kalmıştı" deyip o korkunç anları anlattı...

Survivor şampiyonu peş peşe yaşadığı felaketlerle adeta kabusu yaşıyor! Kısa süre önce ağır bir rahatsızlık geçirip hastanelik olan ünlü ismin, şimdi de evinde bir kazaya kurban gitmesi duyanları şoke etti. Genç kadının peşini bırakmayan bu esrarengiz şanssızlık silsilesi, magazin gündeminde ve sosyal medyada dikkat çekti.

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Survivor Nefise Karatay’a büyük nazar! Bir bu kalmıştı deyip o korkunç anları anlattı...
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Survivor 2023 sezonunda gösterdiği üstün performansla şampiyonluk kupasını kaldıran başarılı yarışmacı Nefise Karatay, son bir buçuk aydır adeta talihsizliklerin pençesinden kurtulamıyor.

Survivor Nefise Karatay’a büyük nazar! Bir bu kalmıştı deyip o korkunç anları anlattı...

Geçtiğimiz günlerde şiddetli karın ağrısı, durmak bilmeyen kusma ve 40 dereceyi bulan yüksek ateş şikayetiyle acilen hastaneye kaldırılan ve günlerce tedavi gören ünlü isim, tam sağlığına kavuşuyorum derken şimdi de kendi evinde büyük bir tehlike atlattı.

Survivor Nefise Karatay’a büyük nazar! Bir bu kalmıştı deyip o korkunç anları anlattı...

Dinlenmek ve iyileşmek için bulunduğu evinin banyosunda akılalmaz bir olayla karşılaşan Karatay, büyük bir gürültüyle tuzla buz olan duşakabin camlarının yüzüne doğru patlamasıyla neye uğradığını şaşırdı.

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Survivor Nefise Karatay’a büyük nazar! Bir bu kalmıştı deyip o korkunç anları anlattı...

Ciddi bir yaralanmanın eşiğinden dönen ve o dehşet anlarını anında sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Survivor şampiyonu, yaşadığı derin korku ve paniği gizleyemedi.

Survivor Nefise Karatay’a büyük nazar! Bir bu kalmıştı deyip o korkunç anları anlattı...

"BAŞIMA GELMEYEN KALMADI, NAZAR DİYORUM!"
Üst üste yaşadığı hastane serüvenine ve atlattığı tehlikeli ev kazalarına isyan bayrağını çeken yetenekli yarışmacı, Instagram hesabından hayranlarına seslenerek durumunu şu çarpıcı sözlerle özetledi:

Survivor Nefise Karatay’a büyük nazar! Bir bu kalmıştı deyip o korkunç anları anlattı...

"Şu son 1,5 aydır başıma gelmeyen hastalık ve kaza kaldı mı diye kara kara düşünüyorum. Bir tek banyodaki duşakabinin suratıma patlamadığı kalmıştı, sonunda o da tam oldu. Tüm bu art arda yaşadığım felaketlere artık sadece nazar diyorum."

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör

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Survivor Nefise Karatay'a büyük nazar! "Bir bu kalmıştı" deyip o korkunç anları anlattı...
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