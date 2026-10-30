Survivor Nefise Karatay'a büyük nazar! "Bir bu kalmıştı" deyip o korkunç anları anlattı...

"Şu son 1,5 aydır başıma gelmeyen hastalık ve kaza kaldı mı diye kara kara düşünüyorum. Bir tek banyodaki duşakabinin suratıma patlamadığı kalmıştı, sonunda o da tam oldu. Tüm bu art arda yaşadığım felaketlere artık sadece nazar diyorum."



Haber Girişi Aybike Şahin - Editör