Survivor Nefise Karatay'a büyük nazar! "Bir bu kalmıştı" deyip o korkunç anları anlattı...

Geçtiğimiz günlerde şiddetli karın ağrısı, durmak bilmeyen kusma ve 40 dereceyi bulan yüksek ateş şikayetiyle acilen hastaneye kaldırılan ve günlerce tedavi gören ünlü isim, tam sağlığına kavuşuyorum derken şimdi de kendi evinde büyük bir tehlike atlattı.
Ciddi bir yaralanmanın eşiğinden dönen ve o dehşet anlarını anında sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Survivor şampiyonu, yaşadığı derin korku ve paniği gizleyemedi.
"BAŞIMA GELMEYEN KALMADI, NAZAR DİYORUM!"
Üst üste yaşadığı hastane serüvenine ve atlattığı tehlikeli ev kazalarına isyan bayrağını çeken yetenekli yarışmacı, Instagram hesabından hayranlarına seslenerek durumunu şu çarpıcı sözlerle özetledi:
"Şu son 1,5 aydır başıma gelmeyen hastalık ve kaza kaldı mı diye kara kara düşünüyorum. Bir tek banyodaki duşakabinin suratıma patlamadığı kalmıştı, sonunda o da tam oldu. Tüm bu art arda yaşadığım felaketlere artık sadece nazar diyorum."