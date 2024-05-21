Tarihi Atlı Köşk icra yoluyla satılıyor

Sarıyer'de bulunan Atlı Köşk, 1927'de İtalyan mimar Edouard De Nari tarafından inşa edildi. Mısır Hıdiv ailesinin uzun yıllar yazlık konut olarak kullandığı köşk, kısa süre de Karadağ Sefareti olarak hizmet verdi. 1950'de Hacı Ömer Sabancı'nın satın aldığı köşkün bahçesine aynı yıl Fransız heykeltıraş Louis Doumas'ın 1864 yapımı at heykeli yerleştirildi.Köşk, bu heykelden dolayı 'Atlı Köşk' olarak anılmaya başlandı. 1966'dan itibaren köşkte yaşamaya başlayan Sakıp Sabancı; 1998'de hat ve resim koleksiyonu ve tarihi köşkü içindeki eşyalarıyla birlikte müzeye dönüştürülmek üzere Sabancı Üniversitesi'ne tahsis etti. Galeri eklenen tarihi köşk, 2002 yılında ziyarete açılırken, sergileme alanları 2005'te genişletilerek teknik düzeyde uluslararası standartlara kavuştu.İhsan SabancıSabancı Holding'e ait olan Sakıp Sabancı Müzesi içinde yer alan Atlı Köşk'ün icra yoluyla satılmasına karar verildi. İstanbul Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından kısmen satılığa çıkarılan Atlı Köşk'ün 1/48 hissesi için 62 milyon 500 bin lira değer biçildi. Boğaz manzaralı köşk, tapu kayıtlarında 14 bin 35 metrekare olarak görülüyor. Atlı Köşk'ün satışı için ilk teklif 24 Temmuz-31 Temmuz olarak belirlenirken, köşkün ilk turda satılmaması durumda ikinci teklif verme süresinin 21-28 Ağustos tarihleri arasında yapılacağı öğrenildi.Tarihi köşkün 1/48 hissesinin satılmasına neden olan borcun köşke ortak olan Sevilay Sabancı Çınar'a ait olduğu öğrenildi. Merhum işadamı Sakıp Sabancı'nın kardeşi Hacı Ömer Sabancı'nın oğlu İhsan Sabancı'nın yasak aşktan dünyaya gelen kızı Çınar, mirastan pay isteyerek 8 ayrı dava açmıştı. 40 yıl önce vefat eden İhsan Sabancı'nın Nevin Tenik ile evlilik dışı ilişkisinden dünyaya gelen Çınar'ın dedesi Hacı Ömer Sabancı'nın mirasından istediği pay davada karara bağlanmıştı. Çınar'ın Hacı Ömer Sabancı'nın mirasçısı olduğu onanmıştı.