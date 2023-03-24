Tarık ölümle burun buruna geldi

ATV'ninsevilen dizisi Aldatmak, önceki gün yine heyecanlı bir bölümle ekrana geldi. Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın güstlendiği dizi, 23'üncü bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitledi. Güzide, Behram'ın yardımıyla uğradığı saldırının arkasındaki kişinin Tarık olduğunu öğrenince büyük bir yıkım yaşadı. Durumun onu öldürmeye teşebbüse kadar gelmesiyle birlikte Güzide, Tarık'a karşı daha güçlü bir savaş başlattı. Ozan ve Oylum, babalarının son hamlesiyle Yenersoy soyadından vazgeçmek için mahkemeye başvuruda bulundu. Öfkeden gözü dönen Tarık, bu sefer de Sezai ve Güzide'yi hedef alarak yalan bir haber daha ortaya attı. Babasının yaptıklarına dur demek isteyen Ozan'ın başvurduğu yol ise herkesin yüreğini ağzına getirdi. Tarık'ı kızı Öykü'yle tehdit eden Ozan'ın tehlikeli planı nasıl sonuçlanacak merak konusu oldu.