Tarkan’dan COP31 Türkiye sürecine şarkılı destek

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın 31'incisi (COP31), 9–20 Kasım tarihlerinde Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenecek. Türkiye, COP31'i yalnızca iklim krizinin konuşulduğu değil, alınan kararların somut adımlara dönüştüğü bir "Aksiyon COP'u" olarak konumlandırıyor. Bu yaklaşımın güçlü bir toplumsal çağrıya dönüşmesine Megastar Tarkan da sesi ve müziğiyle katkı sunuyor. Sanatçı, iklim konusunda birlikte harekete geçme mesajını "Wake Up" şarkısı ve video klibiyle destek veriyor.

Tarkan, 2008 yılında kaleme aldığı "Uyan" şarkısını COP31 Zirvesi için, gönüllü olarak, İngilizce sözler ve yeni uyarlama ile hazırladı. Doğayı koruma için birlikte harekete geçme çağrısı yapan Tarkan, "Dünyamıza sahip çıkmak, hepimizin en temel görevi ve sorumluluğu... Zamanımız daralıyor. Çok geç olmadan harekete geçmeliyiz. Uyanmaktan ve uyuyanları uyandırmaktan başka çaremiz yok. Ve ben hâlâ inanıyorum: İnanırsak ve el ele verirsek her şey mümkün" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör