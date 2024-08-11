Tatilde hayat ne güzel!

ÖZGE Özder, eşi Sinan Güleryüz ve kızları Eva Luna'yla tatillerine Bodrum'da devam ediyor. Önceki gün Yalıkavak'ta bir beach'te görüntülenen aile, keyifli dakikalar geçirdi. Güleryüz, suda arkadaşlarıyla zaman geçirdiği sırada Eva Luna babasıyla oynadı.YASEMIN Allen, tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Sörf yapmaya çalışan oyuncu, pek başarılı olamadı. Hiç bronzlaşmadığı görülen Allen, 5 gün tatil yaptığı Ege'den ayrıldı.Şevval Şahin sevgilisi Burak Ateş ile Bodrum'da tatilde. Önceki gün teknelerinde arkadaşlarıyla eğlenen aşıklar, tatilin keyfini çıkardı.