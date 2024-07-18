Taylor’un mesajları hayranlarını iyileştiriyor

Yapılan bir araştırma, ünlü şarkıcı Taylor Swift'in beden imajı konusunda verdiği olumlu mesajların hayranlarının ruh sağlığına iyi geldiğini gösterdi. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) Vermont Üniversitesi'nden (UVM) araştırmacılar, Swift'in hayranları üzerindeki yeme alışkanlıkları ve beden imajı üzerindeki etkisine ilişkin bir makale yayınladı. Makalede beslenme uzmanı Lizzy Pope, "Bulgularımız, Swift'e yüksek düzeyde bağlı hisseden hayranlarının, Swift'in müziğindeki açıklamaları ve mesajlarını dikkate aldığını, bunun da yemek ve beden imajlarıyla ilgili davranışlarını veya tutumlarını olumlu yönde değiştirdiğini gösteriyor" dedi. Şarkıcı geçmişte, kariyeri boyunca beden imajı ve yeme bozukluğu ile mücadele ettiğini itiraf etmiş, 'Miss Americana' belgeselinde ise bu durum hakkında konuşmuştu.