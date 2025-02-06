‘Tedavim devam ediyor daha iyi olacağım’

Geçtiğimiz günlerde
merdivenlerden düşerek
belini inciten Azra Akın, önceki gün
Bebek'te görüntülendi. Akın, "İyiyim
çok şükür, ayaklandım daha yeni yeni.
Tedavim devam ediyor, daha da iyi olacağım"
dedi. Akın kaza sonrası tiyatro oyunlarını iptal
etmiş, Tiyatro Keyfi'nin sanat yönetmeni Kemal
Başar ise, Akın'ın telefonlarına çıkmadığını,
geçmiş olsun demek için bile ulaşamadıklarını
açıklayarak "Tiyatro sanatının ilkeleri gereği
kendisiyle yollarımız ayrıldı" demişti. Azra
Akın, bu sorular karşısında ise, "Ben gereken
açıklamayı yaptım. Gereken de yapıldı. Bu
konuyla ilgili herhangi bir şey söylemek
istemiyorum. Ülke gündemimizde daha
mühim konular var" diyerek konuyla
ilgili konuşmak istemedi.