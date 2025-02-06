‘Tedavim devam ediyor daha iyi olacağım’

Geçtiğimiz günlerdemerdivenlerden düşerekbelini inciten Azra Akın, önceki günBebek'te görüntülendi. Akın, "İyiyimçok şükür, ayaklandım daha yeni yeni.Tedavim devam ediyor, daha da iyi olacağım"dedi. Akın kaza sonrası tiyatro oyunlarını iptaletmiş, Tiyatro Keyfi'nin sanat yönetmeni KemalBaşar ise, Akın'ın telefonlarına çıkmadığını,geçmiş olsun demek için bile ulaşamadıklarınıaçıklayarak "Tiyatro sanatının ilkeleri gereğikendisiyle yollarımız ayrıldı" demişti. AzraAkın, bu sorular karşısında ise, "Ben gerekenaçıklamayı yaptım. Gereken de yapıldı. Bukonuyla ilgili herhangi bir şey söylemekistemiyorum. Ülke gündemimizde dahamühim konular var" diyerek konuylailgili konuşmak istemedi.