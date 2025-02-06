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Giriş Tarihi: 7.2.2025

‘Tedavim devam ediyor daha iyi olacağım’

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU
‘Tedavim devam ediyor daha iyi olacağım’
Geçtiğimiz günlerde merdivenlerden düşerek belini inciten Azra Akın, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Akın, "İyiyim çok şükür, ayaklandım daha yeni yeni. Tedavim devam ediyor, daha da iyi olacağım" dedi. Akın kaza sonrası tiyatro oyunlarını iptal etmiş, Tiyatro Keyfi'nin sanat yönetmeni Kemal Başar ise, Akın'ın telefonlarına çıkmadığını, geçmiş olsun demek için bile ulaşamadıklarını açıklayarak "Tiyatro sanatının ilkeleri gereği kendisiyle yollarımız ayrıldı" demişti. Azra Akın, bu sorular karşısında ise, "Ben gereken açıklamayı yaptım. Gereken de yapıldı. Bu konuyla ilgili herhangi bir şey söylemek istemiyorum. Ülke gündemimizde daha mühim konular var" diyerek konuyla ilgili konuşmak istemedi.

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‘Tedavim devam ediyor daha iyi olacağım’
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