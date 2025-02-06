Tefo&Seko ve Kibariye’den aşk şarkısı

Rapçiler Tefo & Seko, usta sanatçı Kibariye ile buluşarak 'Yak Gel' adlı şarkıda düet yaptı. Üçlü, Funda Arar'ın büyük beğeni toplayan eseri 'Yak Gel' ile iki farklı tarzı harmanlayarak müzik dünyasında yeni bir sayfa açıyor. Şarkıda rap sözleri üzerine, Kibariye'nin duygusal vokalleri dikkat çekiyor. Sözlerini Burcu Tatlıses'in yazdığı müziğini Febyo Taşel'in bestelediği şarkının yeni düzenlemesi ise Muhammed Şükrü Aydın'a (MVMİ) ait. 'Yak Gel' düeti bugünden itibaren dijital platformlarda müzikseverlerle buluşuyor.