Usta ses sanatçısı ve oyuncu Işıl Yücesoy; iki çocuğu, sıradan ve mutsuz bir evliliği olan bir kadının hikayesinin anlatıldığı 'İzninle' oyunu ile tiyatro sahnesine dönüyor. Oyunun yönetmen koltuğunda ise Arsen Gürzap oturuyor. 'Giydirici' ve 'Orkestra' oyunları ile seyirci karşısına çıkan iki eski dost Işıl Yücesoy ve Arsen Gürzap'ı üçüncü kez bir araya getiren oyunun provaları devam ederken Işıl Yücesoy'un 55. sanat yılını da sahnede kutlayacağı öğrenildi. Yücesoy oyunla ilgili ise şunları söyledi: "Benim yaşıma gelmiş bir kadının, nasıl tekdüze yaşayarak bir hayat sürdüğünü, evlatları ve kocası tarafından nasıl sıradanlaşmış bir hayata sahip olduğunu görecekler. Biraz da şöyle bir mesaj var; bir silkelenin, hele bir hayata bakın. Belki sizi daha ilginç bir noktaya götürecek fırsatlar vardır da siz hep gözünüzü kapatmışsınızdır. Aslında tek kişilik değil, çok kişilik bir oyun."