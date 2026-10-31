‘Tek şarkılık sanatçı değilim’

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1990'lı yıllara 'Hadi Yine İyisin' şarkısıyla damga vuran Tayfun Duygulu, Irmak Arıcı'nın programında efsane şarkısını canlı olarak söyledi. Şarkıyı seslendirirken detone olan Duygulu, gelen olumsuz yorumlar üzerine sinirlendi: "Bir gün beni kendi orkestram ile izlemenizi dilerim. Ne tek şarkılık sanatçıyım, ne de kimsenin stres tahtasıyım!! Yersiz yorum yapanlar geçtiğim yollardan geçip, aldığım eğitimi alsın. Sonra beni yargılasın." Isabella Duygulu da eşine şu sözlerle destek verdi: "Sen görünenden ve bilinenden daha fazlasısın. Ve ne acı ki değerin tıpkı diğer ünlülerde olduğu gibi ebediyete göçtüğünde anlaşılacak."