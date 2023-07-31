‘Tekne sahnesi en çok zorlandığımız anlar oldu’

atv'nin sevilen dizisi 'Vermem Seni Ellere', yedinci bölümüyle ekranlara damga vurdu. Heyecan dolu gelişmelerin yaşandığı dizide Zeliş'in Mehmet ile bindiği teknede kaza geçirmesi sonucu denize düşmesi ve Mehmet'in Zeliş'i kurtarmak için denize atladığı sahne çok konuşuldu.Bu sahne hakkında konuşan dizi oyuncuları Buse Meral ve Emre Bey; şöyle konuştu: "Oynadığımız her sahne bizim için çok değerli ve özel ama bu sahneyi teknede 12 saatte çektik. Karadeniz'in hırçın denizinde teknede bir sahne çekebilmek gerçekten zor. Bizim en eğlendiğimiz ve en zorlandığımız sahne oldu..."Sosyal medyada #AyrılıkVakti etiketiyle gündemden düşmeyen dizi için "Harika bir bölümdü. Mehmet'in Zeliş'e aşkının naifliği hepimizi çok duygulandırdı" yorumları yapıldı. Dizinin finalinde ise Mehmet ve Hande'nin nişanlı olduğunu öğrenen Zeliş'in vereceği tepki büyük merak konusu oldu...