‘Teknik ekibe saygı duyuyorum’

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Trabzonspor'un başarılı futbolcusu Ozan Tufan, eşi Rojin ile birlikte Etiler'deki bir mekân çıkışında görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde milli takıma seçilmeyi beklediğini açıklayan futbolcu, "Teknik heyetin kararına saygı duyuyorum, milli takımdaki arkadaşlarıma da başarılar dilerim" dedi. Performansı hakkında konuşan Tufan, "Saha içindeki mücadeleye odaklanıyorum, elimden geleni yapıyorum" dedi. Birlikte poz veren çift, "Evliliğimiz de gayet güzel ve yolunda" diyerek oradan ayrıldı.