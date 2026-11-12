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Giriş Tarihi: 12.11.2026

‘Teknik ekibe saygı duyuyorum’

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‘Teknik ekibe saygı duyuyorum’
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Trabzonspor'un başarılı futbolcusu Ozan Tufan, eşi Rojin ile birlikte Etiler'deki bir mekân çıkışında görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde milli takıma seçilmeyi beklediğini açıklayan futbolcu, "Teknik heyetin kararına saygı duyuyorum, milli takımdaki arkadaşlarıma da başarılar dilerim" dedi. Performansı hakkında konuşan Tufan, "Saha içindeki mücadeleye odaklanıyorum, elimden geleni yapıyorum" dedi. Birlikte poz veren çift, "Evliliğimiz de gayet güzel ve yolunda" diyerek oradan ayrıldı.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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‘Teknik ekibe saygı duyuyorum’
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