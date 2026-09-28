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Giriş Tarihi: 28.09.2026

‘Telefonsuz yaşamaya çalışıyorum’

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‘Telefonsuz yaşamaya çalışıyorum’
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Koray avcı, Kıbrıs'ta sahne aldı. Gazetecilerle konuşan Avcı, dijital dünyanın olumsuz etkilerinden korunmaya çalıştığını belirterek şunları söyledi: "Telefona çok bağlandık, uyurken uyanıp reels kaydırdığım oluyor. O yüzden iki haftada bir telefonumu kenara atıyorum, iki üç gün sadece önemli aramalara açık tutup telefon kullanmıyorum. Ankara'ya annemin yanına gidiyorum, ya da yurt dışındaki dostlarımla doğada vakit geçiriyorum. Telefonsuz geçirdiğim vakitler zihnimi toparlıyor."
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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‘Telefonsuz yaşamaya çalışıyorum’
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