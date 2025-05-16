‘Televizyonda tercihim dramdan yana’

Oyuncu Emine Ün, Nişantaşı'ndaydı. Projelerinden bahseden oyuncu, "Tiyatro sezonumuz bitti. Dizi olursa tiyatroya ara vereceğim. İkisinin programı birbirine uymuyor çünkü. 1-2 proje var, bakalım" dedi. Televizyonda drama türünü daha çok sevdiğini belirten Ün, şöyle devam etti: "Geçtiğimiz sezon dönem işi yaptım, onu bitirdim. Tekrar ikinci bir dönem işi olmasın. Güzel bir dram isterim. Tiyatroda komedi yapıyorum, dizide dram olsun. Oyuncu her türlü rolü oynar. Önemli olan güzel bir ekip, güzel kanal ve iyi bir yapım." Oyuncu, "Roller konusunda seçici misiniz?" sorusuna, "Elbette... Zaten yapımcılar da doğru karakterleri doğru kişilere veriyor" yanıtını verdi. Sinema projeleri için ise, "Program uyarsa neden olmasın" dedi.