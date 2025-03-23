Tepkiler nedeniyle Met Gala’ya katılmayacaklar

MODA dünyasının en prestijli gecesi Met Gala bu yıl da ünlülerin katılımıyla gerçekleşecek. Ancak Hollywood'un gözde çifti Ryan Reynolds ile Blake Lively'nin bu yıl etkinliğe katılmayacağı açıklandı. Lively, 'Bizimle Başladı Bizimle Bitti' filminde başrolleri paylaştığı rol arkadaşı Justin Baldoni'ye cinsel taciz iddiasıyla dava açtı. Dava sürecindeki açıklamaları nedeniyle prestiji sarsılan Lively bazı kesimlerin tepkisini çekti. Lively ile eşi Reynolds bu nedenle Met Gala'ya katılmayacağı iddia edildi.