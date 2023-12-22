Dindarları hedef alan diziye inceleme

FOX TV'deyayınlanmaya başlayan 'Kızıl Goncalar' dizisinde dindarların ve tarikatların hedef alınması ve bir algı operasyonuna girişilmesi tartışmaları da beraberinde getirdi. Dizide Müslümanların yobaz, anlayışsız, sahtekâr, sürekli şiddet uygulayan karakterlere büründürülmesi, seküler hayat biçimini benimseyen rollerin ise modern ve iyi insan olarak sunulması sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılandı. Vatandaşlar dizinin yayından kaldırılması için taleplerini sosyal medyadan dile getirdi. RTÜK'e yapılan şikâyetler sonucu RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "Şikayet bildirimleri titizlikle kayıt altına alınmaktadır" diyerek inceleme başlattı. Tepkilerin odağı olan dizinin senaristliğini ise FETÖ'nün öğretmenlerinin anlatıldığı 2013 yılında çekilen 'Selam' isimli sinema filminin senaristi Necati Şahin'in yaptığı da ortaya çıktı. Dizinin yapımcısı Faruk Turgut'un ise geçmiş sosyal medya beğenilerinde firari FETÖ'cüler Emre Uslu ve Cevheri Güven'in paylaşımlarını beğenen bir isim olması ise dikkat çekti."Fox TV'dengüzel bir şey olmaz.İslam düşmanlığı üzerindenyayın yapıyorbunlar.""Derhalkaldırılmalı, Müslümanlarındeğerleriyle alay edemezler.""İslam'aMüslümana bu kadar düşmanolan hiçbir gavur ülkesi yoktur.Bu nasıl bir nefret ve hınç duygusudur.Her filmde her dizide hep dinadamlarını ve Müslüman insanlarıaşağılıyorlar. Yeter!""Kızıl Goncalar'adındaki dizi başladığı günden beri İslamdinini kötü göstermekiçin elindengelen her şeyi yapıyor.Fakat, neden seyrediyorsunuz?Seyredildiğiiçin var!"Dizi 28Şubatçılık oynuyor. İslam'aait değerler 'dizi' diye karalanıyor!Konuyla ilgilenen RTÜKBaşkanı Ebubekir Şahin'i tebrikediyorum.""RTÜK, #KızılGoncalardizisi hakkında incelemebaşlatmış. Birliğimizin, kardeşliğimizinteminatı İslâmî değerlerimiziaşağılayan bu tür diziler ve sabah kuşağıprogramları yayından kaldırılmalı!