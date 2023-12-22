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Giriş Tarihi: 23.12.2023

Dindarları hedef alan diziye inceleme

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Dindarları hedef alan diziye inceleme
FOX TV'de yayınlanmaya başlayan 'Kızıl Goncalar' dizisinde dindarların ve tarikatların hedef alınması ve bir algı operasyonuna girişilmesi tartışmaları da beraberinde getirdi. Dizide Müslümanların yobaz, anlayışsız, sahtekâr, sürekli şiddet uygulayan karakterlere büründürülmesi, seküler hayat biçimini benimseyen rollerin ise modern ve iyi insan olarak sunulması sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılandı. Vatandaşlar dizinin yayından kaldırılması için taleplerini sosyal medyadan dile getirdi. RTÜK'e yapılan şikâyetler sonucu RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "Şikayet bildirimleri titizlikle kayıt altına alınmaktadır" diyerek inceleme başlattı. Tepkilerin odağı olan dizinin senaristliğini ise FETÖ'nün öğretmenlerinin anlatıldığı 2013 yılında çekilen 'Selam' isimli sinema filminin senaristi Necati Şahin'in yaptığı da ortaya çıktı. Dizinin yapımcısı Faruk Turgut'un ise geçmiş sosyal medya beğenilerinde firari FETÖ'cüler Emre Uslu ve Cevheri Güven'in paylaşımlarını beğenen bir isim olması ise dikkat çekti.




SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Tevfik Dilek: "Fox TV'den güzel bir şey olmaz. İslam düşmanlığı üzerinden yayın yapıyor bunlar."
Ayşe Haktan: "Derhal kaldırılmalı, Müslümanların değerleriyle alay edemezler."
Murat Güven: "İslam'a Müslümana bu kadar düşman olan hiçbir gavur ülkesi yoktur. Bu nasıl bir nefret ve hınç duygusudur. Her filmde her dizide hep din adamlarını ve Müslüman insanları aşağılıyorlar. Yeter!"
Sevda Türküsev: "Kızıl Goncalar' adındaki dizi başladığı günden beri İslam dinini kötü göstermek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Fakat, neden seyrediyorsunuz? Seyredildiği için var!"
Hacı Yakışıklı: Dizi 28 Şubatçılık oynuyor. İslam'a ait değerler 'dizi' diye karalanıyor! Konuyla ilgilenen RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'i tebrik ediyorum."
Yusuf Kaplan: "RTÜK, #KızılGoncalar dizisi hakkında inceleme başlatmış. Birliğimizin, kardeşliğimizin teminatı İslâmî değerlerimizi aşağılayan bu tür diziler ve sabah kuşağı programları yayından kaldırılmalı!
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Dindarları hedef alan diziye inceleme
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