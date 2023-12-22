Dindarları hedef alan diziye inceleme

FOX TV'de
yayınlanmaya başlayan 'Kızıl Goncalar' dizisinde dindarların ve tarikatların hedef alınması ve bir algı operasyonuna girişilmesi tartışmaları da beraberinde getirdi. Dizide Müslümanların yobaz, anlayışsız, sahtekâr, sürekli şiddet uygulayan karakterlere büründürülmesi, seküler hayat biçimini benimseyen rollerin ise modern ve iyi insan olarak sunulması sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılandı. Vatandaşlar dizinin yayından kaldırılması için taleplerini sosyal medyadan dile getirdi. RTÜK'e yapılan şikâyetler sonucu RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "Şikayet bildirimleri titizlikle kayıt altına alınmaktadır" diyerek inceleme başlattı. Tepkilerin odağı olan dizinin senaristliğini ise FETÖ'nün öğretmenlerinin anlatıldığı 2013 yılında çekilen 'Selam' isimli sinema filminin senaristi Necati Şahin'in yaptığı da ortaya çıktı. Dizinin yapımcısı Faruk Turgut'un ise geçmiş sosyal medya beğenilerinde firari FETÖ'cüler Emre Uslu ve Cevheri Güven'in paylaşımlarını beğenen bir isim olması ise dikkat çekti.
SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI
Tevfik Dilek:
"Fox TV'den
güzel bir şey olmaz.
İslam düşmanlığı üzerinden
yayın yapıyor
bunlar."
Ayşe Haktan:
"Derhal
kaldırılmalı, Müslümanların
değerleriyle alay edemezler."
Murat Güven:
"İslam'a
Müslümana bu kadar düşman
olan hiçbir gavur ülkesi yoktur.
Bu nasıl bir nefret ve hınç duygusudur.
Her filmde her dizide hep din
adamlarını ve Müslüman insanları
aşağılıyorlar. Yeter!"
Sevda Türküsev:
"Kızıl Goncalar'
adındaki dizi başladığı günden beri İslam
dinini kötü göstermek
için elinden
gelen her şeyi yapıyor.
Fakat, neden seyrediyorsunuz?
Seyredildiği
için var!"
Hacı Yakışıklı:
Dizi 28
Şubatçılık oynuyor. İslam'a
ait değerler 'dizi' diye karalanıyor!
Konuyla ilgilenen RTÜK
Başkanı Ebubekir Şahin'i tebrik
ediyorum."
Yusuf Kaplan:
"RTÜK, #KızılGoncalar
dizisi hakkında inceleme
başlatmış. Birliğimizin, kardeşliğimizin
teminatı İslâmî değerlerimizi
aşağılayan bu tür diziler ve sabah kuşağı
programları yayından kaldırılmalı!