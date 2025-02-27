‘Terapi gibi bir konserdi’

İspanyol müziğinin Grammy ödüllü sesi Buika ile arabesk müziğin kraliçesi Kibariye önceki akşam İstanbul'da konser verdi. Buika; 'Dolor de Rumba', 'Las Simples Cosas', 'La Falsa Moneda', 'Yo me lo Merezco' gibi hit şarkıları ile geceye başladı. Konser için geçtiğimiz hafta İstanbul'a gelen Buika; ağır bir gribal enfeksiyon geçirdiğini, çok endişelendiğini belirtti.

Ünlü sanatçı "Burada melek gibi Türk doktorlarıyla tanıştım" diyerek Türk hekimlerine övgüler yağdırdı. Kendisini tedavi eden doktorunu sahneye davet eden ve onunla birlikte iki şarkı seslendiren İspanyol sanatçı, Türkçe olarak "Seni seviyorum İstanbul!" diyerek seyirciye seslendi. Buika solo performansının ardından sahneye Kibariye'yi davet etti. İkili birlikte Sezen Aksu imzalı 'Sevdam Ağlıyor'u seslendirdi. Kibariye'nin güçlü nağmeleriyle misafirlerin hep bir ağızdan eşlik ettiği parçada Buika, Türkçe şarkı söylerek gönülleri fethetti. Konserde Buika&Kibariye; 'No Habrá Nadie En El Mundo' parçasını da ilk kez canlı olarak birlikte seslendirdi. Konseri izleyenler "Terapi gibi bir gece oldu..." yorumunda bulundu.