Ticaret çok ciddi emek isteyen bir iş

Buse Terim, önceki gün Maslak'ta bebek festivali etkinliği düzenledi. Etkinlikte markalar kendi çadırlarını kurarak satış yaptı. Markasının çadırında basın mensuplarıyla sohbet eden Bergüzar Korel, "Buse'nin bebek festivalindeyiz. Kendi markamın standı var. Çocuklara özel bir marka. Halit de Münih'te. Orada da bir standımız var başka bir markamıza ait. O da oradaki etkinlikte. Ailece ticari işler yapıyoruz. Ama çok zor bir iş, saygım ciddi şekilde arttı ticaret işi yapanlara. Çok büyük emek isteyen bir iş" dedi.