Timsah bizi aşar

İvana Sert'in Sri Lanka'da timsah ve kanguru yediğini söylemesi ünlüleri şaşırttı. Selen Görgüzel, "Afrika'da önüme timsah getirdiler geri gönderdim. İçtiğim en ilginç şey kımız (kısrak sütünün mayalanmasıyla elde edilen, ekşi içecek), ses tellerimi rahatlatıyor" dedi.Aydilge, "Hayvanları yemeyi değil onları uzaktan izlemeyi seviyorum. Ben eşimin yaptığı yemekleri seviyorum" dedi. Manken Yüksel Ak ise "Farklı yemekleri sevmem. Ben kokoreç, sakatat, ciğer, somon füme bile yiyemiyorum" dedi.