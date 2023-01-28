Tiyatro oyunu yönetiyor

ATV dizisi 'Kuruluş Osman'da canlandırdığı Cerkutay rolüyle dikkat çeken Çağrı Şensoy, 'Dünya'da Bir Yer' adlı tiyatro oyunun yönetmenliğini üstlendi.Ushan Çakır ve İmer Özgün'ün rol aldığı oyun, zaman atlamalarıyla bir arazinin tarihini ve tarihi birbirine bağlayan unsurlarını akıcı bir şekilde anlatıyor. Küresel ısınmanın insanlık üzerindeki etkilerini, geleceğe olan sorumluluklarımızı sorguluyor. Şensoy, "Oyun; insanın doyumsuzluğu ve kapitalizmin vaad ettiklerinin tüm çelişkili niyetlerine bir yolculuk" dedi.Oyunu izleyen Buse Arslan da şöyle konuştu: "Aşılmaması gereken sınırlar var. Sınırlar aşıldığında çatırdayan sadece toprak olmuyor. Bizde yer eden, gönlümüzün aktığı, bunu kendine özgü diliyle anlatan enfes bir reji. Yönetmen Çağrı Şensoy ve oyuncular İmer Özgün, Ushan Çakır sahnede inanılmaz bir sınır mücadelesi seyri yaşatıyorlar."