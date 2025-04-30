Tiyatro perdesi vagonlarda açılacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, TCDD ve TCDD Taşımacılık A.Ş. iş birliğiyle hayata geçirilen "Devlet Tiyatroları Vagon Sahne" projesi, perde açıyor. Devlet Tiyatroları tarafından 2008 yılında başlatılan "Tiyatro Her Yerde" projesinin bir devamı niteliğinde olan "Vagon Sahne", tiyatroyu büyük salonların ötesine taşıyarak Anadolu'nun farklı köşelerine ulaştırmayı hedefliyor. Bu kapsamda sahne, Türkiye'nin en batısından en doğusuna uzanacak 4 bin 796 kilometrelik bir güzergâh oluşturuldu. Vagon Sahne" yolculuğu, 5 Mayıs'ta saat 19.30'da Ankara Garı'nda düzenlenecek törenle başlayacak.