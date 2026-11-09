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Giriş Tarihi: 09.11.2026 15:29

Tiyatro ve dizi oyuncusu Şafak Karali hayatını kaybetti! Son yolculuğuna uğurlandı

Kocaeli Şehir Tiyatroları'nın kurucu sanatçıları arasında yer alan tiyatro ve dizi oyuncusu Şafak Karali'den acı haber geldi. Bir süredir tedavi gördüğü Kocaeli Şehir Hastanesi'nde 57 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncu, düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Karali'nin vefatı sanat dünyasında üzüntü yarattı.

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Tiyatro ve dizi oyuncusu Şafak Karali hayatını kaybetti! Son yolculuğuna uğurlandı
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Tedavi gördüğü Kocaeli Şehir Hastanesi'nde 57 yaşında hayatını kaybeden tiyatro ve dizi oyuncusu Şafak Karali'nin cenazesi, Kocaeli'de toprağa verildi.

Kocaeli Şehir Tiyatroları'nın kurucu sanatçıları arasında yer alan Karali için cenaze namazı öncesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi.

Daha sonra Karali'nin ailesi ve yakınları, İzmit ilçesi Yahyakaptan Mahallesi'ndeki Akşemseddin Camisi'nde taziyeleri kabul etti.

Karali'nin cenazesi, öğle namazının ardından Kent Mezarlığı'nda defnedildi.

Törene, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ile sinema, tiyatro ve sanat dünyasından isimler katıldı.

1969'da Ankara'da doğan, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunu Karali, 1998'den bu yana kurucuları arasında yer aldığı Kocaeli Şehir Tiyatroları'nda görev yapıyordu.

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör
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Tiyatro ve dizi oyuncusu Şafak Karali hayatını kaybetti! Son yolculuğuna uğurlandı
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