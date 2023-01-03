Tiyatroda bir usulsüzlük de Adana’da! 10 aydır sınav sonucu açıklanmıyor

CHP'li belediyeler sanatı ve sanatçıyı hiçe saymaya devam ediyor. İzmir'de yaşanan oyuncu seçme sınavındaki torpil skandalından sonra benzer bir olay da Adana'da yaşanıyor. Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'na oyuncu almak için 14-15-16 Mart tarihlerinde sınav yapılmıştı. Ancak aradan geçen 10 aylık sürede sınav sonuçları açıklanmadı.Muhatap bulamayan oyuncuların sesini Oyuncuklar Sendikası duyurmaya çalıştı. Kasım ayında konuyla ilgili açıklama talep eden ancak kimseden dönüş alamayan sendika temsilcileri, önceki gün yeni bir açıklama yayınlayarak,"Sınav ve sonrasında yaşanan sürecin şeffaf olarak kamuoyuna açıklanması, sınava giren oyuncuların konuyla ilgili bilgilendirilmesi elzemdir" ifadesini kullandı.