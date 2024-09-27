Tiyatrodan sinemaya uzanan dostluk

2010 yılından beri kapalı gişe oynanan fenomen tiyatro oyunu Profesyonel'in başrol oyuncuları Bülent Emin Yarar ve Yetkin Dikinciler ilk kez bir sinema projesinde buluştu. 14 yıldır aynı heyecanla seyirci karşısına çıkan ikili, bu kez Sinehane imzalı, yönetmen koltuğunda Ekrem Arslan'ın oturduğu 'Kayıp Kamyon' filmiyle 18 Ekim'de ilk kez birlikte sinema salonlarında olacak. Kuşak çatışmalarını kalplere dokunacak bir anlatımla beyaz perdeye taşıyan yapımda Ülkü Hilal Çiftçi, Engin Hepileri, Gözde Çığacı da yer alıyor. Kayıp bir kamyonu bulmak için yola çıkan bir dede-torunun hikâyesini anlatan filmde yol boyunca trajikomik olaylar yaşanırken iki farklı jenerasyonun çatışmalarıyla birlikte, birbirlerini anlama çabası da beyaz perdeye yansıyacak.