Tom Cruise’dan ‘Yağmur Adam’ itirafı

Ünlü aksiyon serisi 'Görevimiz Tehlike'nin son filmi ile izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Tom Cruise, Oscar ödüllü Yağmur Adam filmi hakkında itirafta bulundu. Cruise, her şeyin bir restoranda Dustin Hoffman ile şans eseri karşılaşmasıyla başladığını açıkladı. Cruise "Kız kardeşim 'Dustin Hoffman burada, git ve ona merhaba de' dedi. Kardeşimin ısrarlarına dayanamayıp Hoffman'a selam verdim" dedi. Hoffman daha sonra Cruise'u bir oyununu izlemeye davet etti. Hoffman'ın "Seninle bir filmde rol almak istiyorum" demesi üzerine ikili Rain Man filminde başrolleri paylaştı.