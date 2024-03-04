Top model Tülin Şahin, Hindistan’da konuşma yapacak

Top model Tülin Şahin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Columbia Üniversitesi'nin Hindistan'ın Mumbai kentinde düzenleyeceği panele konuşmacı olarak katılacak. Bu yıl mankenlikte 25'inci yılını kutlayan Şahin, 'Sınırları ve Engelleri Aşmak' ve 'Dayanıklılık ve Değişim' konu başlıkları altında konuşmasını gerçekleştirecek.Şahin, iş hayatında kadının yeri, hakları, eşitlik, yenilikler, dayanıklılık ve sürdürülebilirlik gibi konular hakkındaki görüşlerini paylaşacak. İlk defa Hindistan'a gidecek olan ünlü model; "Böylesine anlamlı bir proje için orada olmak hem kendim hem ülkem adına onur verici. Dünyanın en prestijli üniversitelerinden bu teklifin gelmesi 25. yılımı en güzel şekilde taçlandırdı. Zaten birtakım kutlamalar planlıyordum, çok güzel bir başlangıç olmuş oldu" dedi.