Karapara aklama suçlamasıyla cezaevinde bulunan Dilan Polat, 9 ay sonra tutuksuz yargılanma talebiyle serbest bırakıldı. Ailesine kavuşan Polat'ın evden ilk karesini ablası Sıla Doğu paylaştı. Doğu, çok zayıfladığı görülen Polat için "Güzel dilekleriniz için teşekkür ederiz. Saçlarının beyazlarını ben ve kızı Nilda boyayacağız. Toparlanacağız kardeşim" dedi.DilanPolat'ın, cezaevinden çıkar çıkmaz ilk işi eşi Engin Polat'ı ziyaret etmek oldu. Ünlü fenomen, önceki gün cezaevi çıkışı görüntülendi. Polat; kızı, oğlu, ablası ve arkadaşlarıyla birlikte eşini görmeye gitti. Polat, görüş sonrası hızla araca binerken ablası Sıla Doğu, "Hepimiz çok mutluyuz, kardeşim uzun süre sonra eşini gördü" diye konuştu.