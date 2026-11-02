Torreira’nın kaçamak gecesi

Galatasaray'ın çapkın yıldızı Lucas Torreira, yine İstanbul gecelerindeydi. Adı pek çok ünlü Türk yıldızla birlikte anılan futbolcu, önceki gece ortağı olduğu mekânda bir kadınla samimi şekilde eğlendi. Dışarıda gazetecilerin olduğunu öğrenen futbolcu, mekandan yalnız başına ayrıldı.

Futbolcunun yardımcısı ise Torreira'nın birlikte eğlendiği kadınla birlikte başka bir VIP minibüse binerek kulüpten ayrıldı. Bu arada Uruguaylı futbolcunun, yaklaşık 60 milyon TL değerinde yeni aldığı lüks aracı dikkat çekti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör