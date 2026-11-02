Haberler Günaydın Haberleri Torreira’nın kaçamak gecesi
Giriş Tarihi: 2.11.2026

Torreira’nın kaçamak gecesi

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU
Torreira’nın kaçamak gecesi
  • ABONE OL

Galatasaray'ın çapkın yıldızı Lucas Torreira, yine İstanbul gecelerindeydi. Adı pek çok ünlü Türk yıldızla birlikte anılan futbolcu, önceki gece ortağı olduğu mekânda bir kadınla samimi şekilde eğlendi. Dışarıda gazetecilerin olduğunu öğrenen futbolcu, mekandan yalnız başına ayrıldı.

Futbolcunun yardımcısı ise Torreira'nın birlikte eğlendiği kadınla birlikte başka bir VIP minibüse binerek kulüpten ayrıldı. Bu arada Uruguaylı futbolcunun, yaklaşık 60 milyon TL değerinde yeni aldığı lüks aracı dikkat çekti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#LUCAS TORREİRA #GALATASARAY
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Torreira’nın kaçamak gecesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA