‘Tülin Şahin ilham veren bir süper model’

TülinŞahin, yaz tatilini doğup, büyüdüğü Danimarka'da ailesinin yanında geçiriyor. Dünyaca ünlü modelin, ülkede olduğunu sosyal medyada gören Danimarka'nın ünlü markaları ve tasarımcıları da yaklaşan Kopenhag Moda Haftası sebebiyle Şahin'i podyuma çıkarmak için yarışa girdi. Şahin, moda haftasının açılışını yapacak olan Hollandalı genç tasarımcı Tess Van Zallinge'nin defilesinde yürümeyi tercih etti. Zallinge, "Tülin Şahin gibi bir top modelin defilemizde yer alması onur verici. O ilham veren bir süper model" diyerek ünlü modele övgüler yağdırdı.