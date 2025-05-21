Turgut Gazi’den alplere unutulmaz ders!

"Peki nefsine nasıl hâkim oldu? Hükümdarlıktan nasıl vazgeçti?"

Turgut Gazi bu soruya şu sözlerle yanıt verdi:

"Çağrı Bey cenk meydanlarının ustası, veraset sahibi bir bey idi. Lakin Tuğrul Bey ilmi siyaset ve devlet yönetiminde mahirdi. Biri kılıç, diğeri akıl idi. Açıklarını kapatarak birlikte cihana hükmettiler."

Turgut Gazi'nin mesajı açıktı:

"Birlik olmadan zafer gelmez! Cenk sadece meydanda kazanılmaz. Zafer, benlik gütmeyen cesur yüreklerle gelir!"