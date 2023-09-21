Türk DJ cinayetinde korkunç detay: İşkenceyle öldürüldü

Dünyaca ünlü Türk DJ Koray Alpergin, 13 Ekim 2022 tarihinde Londra'da gittiği restoran çıkışında kaçırılmıştı. 43 yaşındaki DJ'in cansız bedeni daha sonra ormanlık alanda bulunmuştu. İngiliz Daily Mail gazetesinde, çok konuşulan cinayete dair mahkeme kayıtlarından bazıları yayınlandı. Ulaşılan bilgilere göre; DJ Alpergin'in öldürülmeden önce ağır işkenceye maruz kaldığı saptandı.Alpergin'in öldürülmeden önce beyzbol sopalarıyla dövüldüğü, vücuduna kaynar su döküldüğü ve birçok kemiğinin kırıldığı belirtildi. Savcılara göre korkunç cinayetin arkasında uyuşturucu ve organize suç örgütleri var. Ancak DJ'in öldürülme sebebine dair henüz net bir detay paylaşılmadı. Korkunç cinayete dair davanın önümüzdeki günlerde devam edeceği kaydedildi.Türk DJ ile birlikte kaçırılan kız arkadaşı Gözde Dalbudak, iki gün boyunca bir barın tuvaletinde tutulmuş.