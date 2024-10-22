Türk Filmleri Hırvatistan’da

Hırvatıstan'ın başkenti Zagreb, 21-26 Ekim tarihleri arasında 11. Türk Filmleri Haftası'na ev sahipliği yapıyor. Festival kapsamında Türk sinemasından farklı alanlarda ödül almış 5 film ve 2 belgesel, ücretsiz bir şekilde seyirciyle buluşacak. Aynı zamanda filmler, Hırvatça ve İngilizce altyazılı olarak izlenebilecek. Hırvatistan Kültür Bakanlığı himayesinde Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliği ve Zagreb Yunus Emre Enstitüsü (YEE) desteğiyle düzenlenen etkinlik, Türk spor tarihine damga vuran Naim Süleymanoğlu'nun hayatının anlatıldığı, Özer Feyzioğlu'nun yönettiği 'Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu' filmiyle başladı. Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Nurdan Erpulat Altuntaş; sinemanın anlatı gücüyle dil ve sınırları aştığına inandığını söyledi.