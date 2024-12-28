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Giriş Tarihi: 29.12.2024

Türk Sineması zor zamanlar geçirmiş

Türk Sineması zor zamanlar geçirmiş
Başarılı oyuncu İlkin Tüfekçi, Yeşilçam'ın parçalı yıllar olarak adlandırılan dönemini konu alan sinema filmine Alev karakteriyle dahil oldu. Yetkin Dikinciler ile başrollerden birisini oynayan Tüfekçi, Yeşilçam'ın 1975-80 yılları arasını anlatıyor. İlkin Tüfekçi karakteri için, "O hayatları gördükçe Türk sinemasının bugünlere gelmesinin hiç de kolay olmadığını anladım. Özellikle o dönem rol alan kadın oyuncularımızın yaşadıkları beni çok etkiledi. Sinemanın kahrını onlar çekmiş. O dönemde yaşayan oyuncuların hayatlarını okudum, araştırdım ve gördüklerimi öğrendiklerimi Alev karakterine harmanladım" dedi.
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Türk Sineması zor zamanlar geçirmiş
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